ONE PIECE: le animazioni di Zoro contro Kamazo, come l'hanno presa i fan?

Il risultato sono alcuni secondi che potete vedere anche nel tweet di Funimation in basso, con tanti effetti visivi che hanno reso la scena davvero epica. Proprio in risposta al tweet si sono scatenate le reazioni dei fan di ONE PIECE che hanno continuato a rispondere in modo entusiasta alle animazioni messe in campo dallo staff dell'anime.

Pochi giorni fa c'è stato infatti lo scontro tra Zoro e Kamazo in ONE PIECE . Lo spadaccino ha dovuto affrontare il misterioso assassino che inseguiva due ragazze in fuga dalla capitale e, privato di una spada, ha dovuto usare una falce per emulare le sue canoniche tre spade. Il finale dello scontro è stato un semplice scambio di colpi sulla carta, ma nella realtà Toei Animation si è data parecchio da fare per renderlo il più visivamente accattivante possibile .

Con l'episodio di ieri c'è stato l'esordio dell' opening 23 di ONE PIECE . Ai fan sono piaciute alcune animazioni e la musica, anche se in tanti non hanno gradito gli spoiler delle fasi successive. Ma in molti non stanno guardando al futuro della serie, bensì al recente passato.

@JetBlackOni. Idk when they changed the animation style for one piece but im down for it — Rico Sensei (@RicoSkate44) July 31, 2020

This is when the anime does something great. In the manga it wasn't that epic. But man I didn't expect the animation to be so god tier in this battle. — Jesús Ϟ Vanegas (@deJesusVanegas) August 1, 2020

I can’t wait to see this fight 😎 @OnePieceAnime has come a long way with animation style! — mrlovetrain007 (@mrlovetrain007) August 1, 2020