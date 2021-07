ONE PIECE, l'anime accoglie Jinbe: anche l'opening modificata per aggiungere il Mugiwara

Ex membro della Flotta dei Sette, Jinbe ha conosciuto Rufy diverso tempo fa e da allora ha creato un rapporto d'amicizia speciale col protagonista di ONE PIECE. Dopo varie richieste, ha accettato di entrare nella ciurma di Cappello di Paglia e viaggiare così fino a Laugh Tale con lui, ma prima l'uomo pesce aveva varie cose di cui occuparsi.

Superando vari ostacoli, tra cui il patto che aveva stretto con Big Mom, alla fine Jinbe è arrivato a Wano in tempo per unirsi alla sua ciurma prima della lotta finale con Kaido delle Cento Bestie. Negli ultimi episodi di ONE PIECE, Jinbe ha contribuito a distruggere una delle navi dei pirati avversari, ufficializzando a tutti l'ingresso nei Mugiwara come timoniere.

Adesso, anche l'opening ufficiale di ONE PIECE si è aggiornata per accogliere l'uomo pesce tra i protagonisti. L'utente Nick Valdez ha mostrato l'immagine finale della sigla d'apertura così da far vedere a tutti la nuova composizione della scena. Jinbe trova spazio alla destra di Rufy e dietro Sanji, facendosi notare molto per le sue dimensioni che lo mettono quasi al pari di Franky.

Forse però non basterà il ritorno di Jinbe per mettere a tacere le ambizioni di Kaido: nel prossimo episodio di ONE PIECE saranno presentati i Tobi Roppo, alcuni dei pirati più forti al servizio dell'imperatore.