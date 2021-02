ONE PIECE: l'anime anticipa l'arrivo di Gol D. Roger nel flashback di Oden

Il flashback incentrato sulla storia del leggendario Kozuki Oden non sta mostrando unicamente il passato del leggendario samurai all'interno del Paese di Wa, ma anche l'inizio del suo viaggio per l'immenso mondo creato da Eiichiro Oda, e l'incontro con diverse personalità importanti, che hanno tuttora una rilevanza nell'universo di ONE PIECE.

La volontà di Oden di allontanarsi dalle coste di Wano lo ha portato ad un violento quanto significativo scontro con Edward Newgate, Barbabianca, che lo ha poi sfidato a superare una prova per avere la possibilità di unirsi al suo equipaggio. Oltre ad essersi misurato con il futuro Imperatore, Oden dovrà affrontare un test di resistenza, rimanendo attaccato alla nave principale della ciurma di Barbabianca per diversi giorni, rischiando di perdere la vita e di essere mangiato dalle pericolose creature marine.

Durante la prova, Oden finisce su un'isola dove conosce la futura madre dei suoi figli. L'episodio poi fa capire che Gol D. Roger è a conoscenza della storia di Oden, e molti di voi sapranno che il Re dei Pirati ricoprirà presto un ruolo fondamentale nel viaggio che ha portato il samurai a scoprire alcuni dei segreti che ancora oggi rimangono velati.

Ricordiamo che il manga sta per tornare dalla pausa e sono emersi i primi spoiler del capitolo 1005, e vi lasciamo ad un magnifico disegno dedicato al personaggio di Marco.