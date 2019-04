ONE PIECE: nell'anime, l'armata dei rivoluzionari farà la sua mossa

L'anime di ONE PIECE ha recentemente introdotto la saga del Reverie, il fantomatico evento di raccolta dei regnanti di tutti i paesi di cui si vociferava da molto tempo. Il mondo pulsante creato da Eiichiro Oda si sta quindi radunando a Mariejois con tanti personaggi vecchi e nuovi. Alcuni di questi fanno parte dell'Armata dei Rivoluzionari.

Il Governo Mondiale sta decidendo ora cosa farne della minaccia dei pirati, che nel mondo di ONE PIECE sta crescendo sempre di più. Nell'episodio 883 dell'anime, intitolato "Un passo avanti verso il suo sogno! Shirahoshi sale in superficie!", ci sarà una maggiore attenzione verso il personaggio della principessa sirena che tanto importante fu durante la saga dell'Isola degli Uomini Pesce. Solo che, inaspettatamente, c'è un personaggio che li accompagna nell'ombra: Sabo.

Il narratore di ONE PIECE ha specificato nella preview dell'episodio 883 proprio di come l'Armata dei Rivoluzionari si stia preparando per modificare il corso della storia. Nei pochi secondi di estratto, si vedono Sabo e Lindbergh delle forze meridionali dell'armata attaccare di soppiatto alcune guardie. I due riescono a infiltrarsi proprio in tempo per accompagnare Shirahoshi, considerato che nell'anticipazione viene mostrato un individuo sospetto che le sia avvicina. E voi cosa vi aspettate da questo nuovo arco di ONE PIECE? Nel prossimo episodio inoltre farà anche la sua apparizione il Toro Verde, l'ammiraglio Ryokugu.