ONE PIECE, l'anime arriva a tutti gli effetti sull'isola di Egghead!

One Piece si è lasciato alle spalle l'Arco di Wano e ha abbracciato, negli ultimi tempi, l'inizio di una nuova saga, dedicata ad Egghead. Per l'occasione, l'anime di One Piece ha cambiato design , dimostrando una personalità prorompente anche in questa nuova fase della storia. Cosa ci ha raccontato Egghead nelle prime puntate? Attenzione ai possibili spoiler di qui in avanti!

I Mugiwara hanno dovuto affrontare il clima gelido in cui si sono imbattuti dirigendosi verso la nuova isola e, successivamente, sono stati anche separati - un classico per One Piece - dal caos creato dal Dr. Vegapunk. Inoltre, Egghead ha inserito nella narrazione un altro membro della "Peggiore Generazione", Jewelry Bonney che, in One Piece 1091, ha assistito alla bizzarra trasformazione di Rufy in Super Saiyan God.

Proprio nell'episodio 1091, Rufy e gli altri esplorano Egghead, caratterizzata da tecnologie avanzatissime, e scoprono, grazie all'incontro con un individuo gigantesco, che l'isola è in difficoltà perché costruisce diverse armi per l'esercito, senza avere i fondi necessari a sostenere il resto del mondo.

A causa di ciò, il controllo climatico e i numerosi gadget presenti su Egghead, sono vincolati all'isola e non si vedono facilmente da altre parti.

Nel frattempo, l'anime ha presentato tre individui strettamente legati al Dr. Vegapunk, ma sembra che nessuno di essi sia "il vero" Vegapunk e, per questo motivo, il mistero si infittisce.

Per chi fosse interessato a scoprire subito tutti i segreti di Egghead, ricordiamo l'uscita del capitolo 1105 del manga di One Piece è vicina.

Cosa ne pensate del nuovo corso intrapreso dall'anime? Il nuovo stile vi piace? Egghead e i suoi misteri vi intrigano? Fatecelo sapere nei commenti!