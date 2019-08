ONE PIECE: nell'anime arriva lo scontro tra Supernove

I primi accenni di trama di ONE PIECE: Stampede, il nuovo lungometraggio dedicato ai venti anni dell'anime, sono già in rete. Il nuovo film sta sbancando ai botteghini nipponici, ma i fan non devono dimenticarsi che c'è anche l'anime di ONE PIECE, ora tornato sull'arco narrativo di Wanokuni dopo due episodi dedicati al lungometraggio.

Come ogni domenica mattina, in Giappone è andato in onda l'episodio di ONE PIECE. Stavolta siamo al numero 897 che ha messo in scena l'attesissima riunione tra Rufy e Zoro. I due si ritrovano in una delle distese desolate di Wanokuni, mentre Rufy sta cercando un posto dove portare Tama e salvarla. I due, dopo pochi secondi di incontro però, si accorgono grazie all'Haki dell'Osservazione che sta arrivando qualcuno.

Come si può vedere dal video in alto, arriva Basil Hawkins, nuovo membro della ciurma delle cento bestie capitanata da Kaido l'Imperatore. La Supernova che si stava dirigendo sulla spiaggia capisce che il trambusto è stato molto probabilmente opera di Rufy e, pertanto, si prepara a combatterlo. Dal canto loro, nonostante le indicazioni di Kinemon, Rufy e Zoro non stanno a guardare, preparandosi al loro primo duello importante su Wanokuni.

Si rivede quindi uno scontro tra Supernove in ONE PIECE, ed è solo l'inizio di questa micidiale saga.