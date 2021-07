ONE PIECE, nell'anime arrivano finalmente i Tobi Roppo: il gruppo presentato ufficialmente

La ciurma delle Cento Bestie capitanata da Kaido è zeppa di pirati. Molti sono di basso rango, altri sono riusciti a ottenere più forza mangiando i finti Frutti del Diavolo, gli SMILE creati da Caesar Clown. E poi ci sono gli individui più potenti in cima alla piramide, i Tobi Roppo e le Calamità, inferiori soltanto all'imperatore di ONE PIECE.

Nel corso degli episodi dell'anime di ONE PIECE abbiamo ormai conosciuto per bene le tre Calamità King, Queen e Jack, mentre i Tobi Roppo sono rimasti a lungo nell'ombra. Soltanto due infatti sono stati mostrati in anticipo, X-Drake e Page One. Ora però sono stati tutti ufficialmente mostrati anche nell'adattamenti di Toei Animation.

Nell'acclamato episodio 982 di ONE PIECE diretto da Megumi Ishibara una porzione di scene è stata riservata proprio al gruppo. Nel video che potete osservare nel tweet in basso è stata raccolta la presentazione dei sei guerrieri: X-Drake, Sasaki, Black Maria, Ulti, Page One e Who's Who. Ognuno con il proprio carattere e il proprio aspetto, si sono già distinti a loro modo. Li vedremo sicuramente in azione in futuro contro i pirati di Rufy e i samurai.

E proprio tornando ai protagonisti, Onigashima si avvicina con l'episodio 983 di ONE PIECE.