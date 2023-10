ONE PIECE: l'anime avrebbe avuto bisogno di una saga filler, ecco perché

L'anime di ONE PIECE non è famoso per la grande quantità di filler, come invece possono esserlo Naruto o Bleach, e sebbene tra i fan questa venga ritenuta come una benedizione, TOEI Animation questa volta potrebbe aver sprecato un'occasione. Alla fine di Wano, un arco narrativo originale sarebbe stato perfetto.

Qualche giorno fa circolava un ruomor secondo cui l'anime di ONE PIECE sarebbe andato in pausa, oppure sarebbe proseguito con del materiale originale al termine della Saga nel Paese di Wano. Si trattava di una fake news, come si evince anche dai titoli dei prossimi episodi di ONE PIECE. Dopo Wano, immediatamente la storia proseguirà con il viaggio verso Egghead, un arco noto come Isola del Futuro. Ma siamo sicuri che ci sia da festeggiare? Probabilmente, questa volta non avere dei filler è una grave perdita.

I filler sono sostanzialmente del materiale riempitivo, contenuti originali creati dagli studi di animazione per non incorrere in problemi di produzione con l'adattamento del manga. I filler, o come oggi vengono chiamati episodi anime original, possono essere utili per approfondire le back story di alcuni protagonisti, ma molto più spesso raccontano storie banali e poco utili ai fini della trama. Proprio per quest'ultimo motivo, i filler vengono "odiati" dalla community di appassionati. Eppure, questa volta un arco filler sarebbe stata una svolta geniale.

Gli ultimi filler di ONE PIECE risalgono agli episodi 1029-1030, due puntate che promuovevano l'uscita del film ONE PIECE: RED raccontando la storia passata di Uta, e più indietro ancora agli episodi 895-896 con il Cidre Guild Arc. È passato dunque diverso tempo dagli ultimi contenuti anime original e gli spettatori avrebbero potuto anche "digerire" una saga breve.

Il motivo per cui riteniamo che in ONE PIECE sarebbe stata utile una saga filler sono le SBS di ONE PIECE Vol. 105. In occasione del finale di Wano nell'anime di ONE PIECE, TOEI Animation ne avrebbe potuto approfittare creando un arco breve originale sull'albero genealogico di Zoro. Questa saga anime original avrebbe non solo destato l'interesse del fandom spiegando le origini dello spadaccino, ma anche adattato del materiale creato da Eiichiro Oda in persona.