One Piece: l'anime cambia design, tra colori pastello e animazioni fluide

Per gli appassionati di One Piece l'inizio del 2024 riserverà molte sorprese, a partire dall'esordio in versione anime dell'arco di Egghead. E come spesso capita per il franchise targato Toei Animation, il debutto di una nuova saga coincide con un cambiamento di forma e stile, da rintracciare soprattutto nell'uso dei colori e delle linee.

Come si può notare dalle prime immagini diffuse in anteprima dal celebre studio d'animazione, sembra che con l'esordio della nuova saga in anime gli animatori abbiano voluto proporre una vera e propria dichiarazione d'intenti attraverso una serie di cambiamenti davvero evidenti, tanto nelle logiche dietro il character design dei personaggi, quanto nei linguaggi estetici. Alla base delle soluzioni qui proposte, si nota subito una tendenza alla semplificazione, finalizzata a rendere i movimenti, e le immagini che li contengono, ancora più fluidi e asciutti di quelli visti in passato.

Se nel manga di One Piece Egghead non ha ancora risposto alle molte domande che ha sollevato, è evidente qui come gli animatori non abbiano di certo perso tempo nel rompere (almeno dal punto di vista formale) con i linguaggi della precedente saga, per demarcare l'arco in arrivo con delle soluzioni tanto inedite quanto sorprendenti. Ciò che risalta immediatamente allo sguardo da queste prime immagini è la semplicità delle linee grafiche, molto lineari e tondeggianti, quasi strizzassero l'occhio alle metodologie estetiche di alcuni anime degli albori. Una strategia, questa, che sembra qui essere abbinata ad un uso molto estetizzante dei colori pastelli, anche questi dall'espressività candida e calorosa, opposta alla saturazione cromatica che ci è stata offerta nella saga di Wano.

D'altronde l'anime di One Piece non è nuovo ad evoluzioni di questo tipo. Da quando Keiichi Ichikawa è subentrato ai tempi di Whole Cake island nel ruolo di chief animation director, le animazioni sono andate incontro non solo ad un miglioramento qualitativo evidente (coadiuvato anche da stanziamenti economici più cospicui) ma si sono aperte alle logiche della varietà stilistica. Una strategia, questa, che per un'opera eterogenea come One Piece, dove le saghe prendono piede su isole dalle configurazioni scenografiche e culturali spurie e variegate, appare assolutamente coerente ed efficace.

Bisogna dire che il numero limitato di immagini diffuse da Toei non permette di sintetizzare tutti linguaggi che la versione anime di Egghead metterà in campo nel corso della sua (lunga) serializzazione, ma è lecito aspettarsi che gli animatori ci riserveranno ulteriori sorprese, soprattutto se consideriamo la varietà (e l'importanza) degli eventi che cadenzeranno la nuova saga. Se pensiamo a tutte le scene di Egghead che non vediamo l'ora di vedere animate nell'anime di One Piece, e in particolare alle diverse logiche (sia narrative, che di toni e registri) a cui si prestano, siamo sicuri che gli autori della Toei non limiteranno le evoluzioni grafiche dei nuovi episodi a questa manciata di soluzioni.