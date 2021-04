ONE PIECE, l'anime e la copertura del manga: ecco il grafico capitolo per capitolo

ONE PIECE è un'opera davvero tanto longeva, sia per quanto riguardo l'adattamento animato che la controparte originale in forma cartacea. Eiichiro Oda, infatti ha delineato un imponente quadro della narrazione i cui pezzi stanno poco alla volta prendendo posto all'interno della storia. Ma quanto procede spedito la serie tv rispetto al manga?

Qualche tempo fa vi abbiamo mostrato una media dei capitoli adattati ad episodio a seconda della diversa saga di ONE PIECE. Con il passare del tempo, tuttavia, l'anime si è più o meno avvicinato al fumetto originale al punto tale che TOEI Animation ha dovuto ricorrere a qualche sotterfugio attraverso i cosiddetti riempitivi, ovvero puntate filler. Attualmente, sia l'anime che il manga stanno avventurando la storia all'interno dell'arco narrativo di Wano e non sono poi così tanti gli episodi che separano l'anime dal fumetto, circa 40 capitoli.

Un fan, un certo HotRodster650, ha inserito in un grafico quanti capitoli sono stati adattati dalla serie televisiva episodio dopo episodio. Il risultato è impressionante dal momento che tiene traccia sia delle puntate filler che non, e permette inoltre di delineare quella curva che riassume come TOEI Animation abbia progressivamente rallentato la narrazione durante il corso degli anni. Attualmente, infatti, lo studio sta all'incirca adattando 3/4 di ciascun capitolo all'interno di ogni episodio, in modo tale da garantire al manga un discreto margine di vantaggio.

Prima di salutarvi vi invitiamo a dare un'occhiata a titoli dei prossimi episodi di ONE PIECE. E voi, invece, cosa ne pensate di questo grafico? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.