ONE PIECE, l'anime potrebbe durare altri 8 anni secondo la doppiatrice di Luffy

Il sito giapponese Asahi ha pubblicato un'intervista con la doppiatrice Mayumi Tanaka, 66 anni, per parlare del progetto anime di ONE PIECE e dei suoi pensieri in merito. Tanaka ha commentato che non è stato facile prestare la sua voce al suo personaggio, Luffy, per così tanti anni.

A 40 anni, si è fatta male alla schiena mentre lavorava e si è chiesta quanto tempo sarebbe passato prima che la serie finisse e se sarebbe stata in grado di finirla. Anni dopo, parlando con il figlio, si misero d'accordo che se mai fosse successo qualcosa all'attrice, sarebbe stata Masako Nozawa, la voce giapponese di Goku in Dragon Ball, a prendere senza dubbio il suo posto.

Quando a Tanaka è stato chiesto dello stato attuale dell'anime di ONE PIECE, ha risposto: "L'anime dovrebbe terminare tra 7 o 8 anni. Non so come finirà questa storia, quindi voglio continuare a godere di buona salute fino all'episodio finale. Se stessi per morire, chiederei a qualcuno che conosce il finale della storia: 'Dimmi cosa succede alla fine e fammi morire subito dopo (ride)'.

"Molto tempo fa mi chiedevo spesso cosa potesse essere il tesoro di "ONE PIECE" che verrà rivelato alla fine, pensavo che si trattasse di "amici" o "legami", qualcosa di concettuale come quello, ma Eichiro Oda stesso (autore del manga) mi disse: 'Non è così, il tesoro è materiale e molto interessante'. Ecco perché voglio aspettare fino alla fine per scoprire cosa sarà".

Eiichiro Oda ha iniziato a pubblicare il manga sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha il 22 luglio 1997, e ha raggiunto i 1000 capitoli pubblicati di ONE PIECE lo scorso 4 gennaio. ONE PIECE ha più di 490 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo e il 100° volume della serie è uscito in Giappone il 3 settembre 2021.

Il franchise ha ispirato molteplici adattamenti ad altri media, il principale dei quali è l'anime che va in onda dall'ottobre 1999 ed è stato prodotto da Toei Animation Studios da allora. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.