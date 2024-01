One Piece, l'anime di Egghead arriva su Netflix: la data e le ragioni dietro l'annuncio

Oltre alla consueta distribuzione su Crunchyroll, la versione anime di Egghead approderà dal 13 gennaio anche su Netflix. L'annuncio della piattaforma ha sorpreso molti fan, ma dietro la notizia si nasconde una volontà più ampia da parte del colosso dello streaming di capitalizzare il fenomeno One Piece, che non si arresta alla sola serie.

Prima di guardare alle ragioni che hanno spinto Netflix ad annunciare la distribuzione internazionale del nuovo ciclo di episodi di One Piece, in concomitanza (o quasi) con Crunchyroll, bisogna analizzare l'importanza della strategia, e in particolare la sua efficacia. Da questa prospettiva appare evidente che il colosso dello streaming americano abbia ottenuto i diritti di sfruttamento commerciale dell'opera non solo per quanto riguarda la prossima saga, ma anche per gli archi a venire. Un dato che testimonia sicuramente la necessità di Netflix di porsi quale il crocevia internazionale degli anime – titolo di cui è ancora in “possesso” Crunchyroll - avallata anche dai numerosi investimenti che la piattaforma sta progressivamente legando alla produzione di serie animate giapponesi, anche se la strategia perseguita con One Piece apre ad alcune perplessità.

A meno di smentite nei prossimi giorni, sembra che la piattaforma distribuirà gli episodi di Egghead con cadenza settimanale ogni sabato, vale a dire a sei giorni di distanza dall'uscita originale su Crunchyroll. Ora, a meno che già da domenica metterà a disposizione l'episodio 1090 in contemporanea con la piattaforma rivale, distribuire One Piece con un ritardo così consistente rispetto alla messa in onda iniziale, dimostra da un lato la difficoltà attuale del gigante dello streaming di strappare ai produttori della serie dei termini contrattuali analoghi a quelli stipulati con Crunchyroll, e dall'altro di rimanere ancora un passo indietro rispetto alla concorrenza, che distribuisce ad oggi il numero più alto di anime a livello internazionale. Uno status quo che proprio Netflix potrebbe cambiare a breve. E che ha a che fare sempre con l'opera di Oda.

Se gli utenti di Crunchyroll hanno già potuto assistere all'apertura in versione anime di Egghead - con l'episodio 1089 di One Piece che ha rivelato le ragioni dietro gli eventi di Lulusia – l'annuncio della distribuzione su Netflix della nuova saga animata ha una finalità ulteriore a quella appena presentata. Perché questa strategia, che in apparenza ha spiazzato molti fan del manga di Eiichiro Oda, è in realtà la chiara prosecuzione di quel progetto di “rinnovamento” del franchise di One Piece, di cui il remake prodotto da Wit Studio e Netflix è il tassello fondativo.

Da questa prospettiva, il fatto che il gigante dello streaming abbia messo le mani anche sul filone principale di One Piece, seppur non avendo (per adesso) il diritto esclusivo di distribuzione internazionale, dimostra la volontà di Netflix di capitalizzare l'alto tasso di fidelizzazione dei lettori di Oda, e al tempo stesso delinea la necessità da parte della piattaforma di associare le sue strategie di dominio nella distribuzione delle serie animate giapponesi ad un titolo così nevralgico della contemporaneità anime.

E se per alcuni fan un remake come The One Piece conferma il malcontento di Shueisha verso Toei, il fatto che Netflix sia sia rivolto alla casa madre del manga per tracciare le nuove coordinate seriali dell'opera di Oda, costituisce a riguardo una potente dichiarazione di intenti, quasi a dire che già da domani, cioè dal giorno in cui Egghead approderà sulla piattaforma e in attesa che arrivi la nuova serie, il futuro degli adattamenti animati di One Piece sarà nelle mani di Netflix.