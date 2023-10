ONE PIECE, l'anime sta per entrare in una lunga pausa: verità o fake?

Con la Saga del Raid a Onigashima, settimana dopo settimana l'anime di ONE PIECE ha toccato nuove vette qualitative, fino a rinnovare il suo stile d'animazione con l'introduzione del Gear 5th di Rufy. Pare tuttavia che questa escalation stia per avere fine e che stia per portare a conseguenze che non faranno piacere agli appassionati.

Culmine del grande lavoro compiuto da TOEI Animation in questo 2023 è il Gear 5th di ONE PIECE 1074, episodio considerato come uno dei migliori di sempre. A ogni modo, dopo quattro anni di svolgimento, la Saga di Wano sta per giungere al termine. Con ONE PIECE 1077 ha avuto fine la battaglia di Wano e sebbene alcune bombe debbano ancora essere sganciate, al termine di questo arco narrativo manca ormai davvero poco.

L'arco di Wano si conclude con il capitolo 1057 del manga. L'anime di ONE PIECE ha adattato al momento fino al capitolo 1051, per cui mancano ancora circa sei episodi al completamento della saga. Pare tuttavia che l'epilogo di Wano coincida con una lunga pausa per l'anime di ONE PIECE.

Secondo alcuni leak immediatamente divenuti virali, l'anime di ONE PIECE andrà in pausa per tutto il mese di dicembre 2023, rimandando l'inizio della Saga dell'Isola del Futuro che porta i Mugiwara a Egghead al mese di gennaio 2024.

Il leak si è diffuso a macchia d'olio, ma al momento non c'è ancora alcunché di concreto o ufficiale. Si tratta solamente di un rumor, ma che ONE PIECE possa entrare realmente in pausa non è così improbabile. La serie anime si è avvicinata agli eventi del manga, fermo al capitolo 1093. Ci sono solamente poco più di 40 capitoli a dividere il manga dall'anime, questo anche a causa delle numerose pause che Eiichiro Oda ha preso durante il corso di quest'anno. Probabilmente, però, l'adattamento non andrà in pausa. Alla fine di Wano, ONE PIECE potrebbe proseguire con dei filler, magari basati sulle SBS del Volume 105 di ONE PIECE sull'albero genealogico di Zoro. In attesa di notizie ufficiali, che ve ne pare di questa trovata che si andrebbe a sposare perfettamente con la fine di Wano?