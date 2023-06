ONE PIECE, l'anime si ferma: in arrivo un riassunto della grande sfida a Big Mom

L'anime di ONE PIECE si è addentrato nelle fasi conclusive della Saga del Paese di Wano. Con i Tobiroppo e le Superstar dei Pirati delle Cento Bestie già sconfitti, a opporsi alla pace nell'isola dei samurai restano solamente i due Imperatori.

In ONE PIECE 1064 il ruggito di un dragone sbronzo ha quasi messo al tappeto Rufy. Dopo aver brindato con del saké, in qualche modo Kaido è diventato ancora più forte. La volontà di Cappello di Paglia è tuttavia incrollabile. Sarà lui a vincere questa battaglia.

Nel successivo episodio dell'anime ci viene offerta una nuova panoramica su Onigashima. Nella puntata 1065 di ONE PIECE Kazenbo ha ormai raggiunto la zona più inferiore del castello, dove sono nascosti centinaia di esplosivi. Yamato prova a impedire il peggio congelando la zona con i suoi poteri, ma sarà sufficiente per fermare il demone esplosivo dei Kurozumi?

Nel frattempo, Law e Kidd proseguono il loro scontro con una Big Mom più potente che mai. Quando i due pirati di nuova generazione cadono al tappeto, apparentemente esausti, la Yonko commette un grave errore, voltare loro le spalle per accorrere in soccorso di Kaido. Approfittando di questo vantaggio, Law e Kidd sfruttano i loro micidiali poteri per far ardere la volontà della nuova generazione.

Questa battaglia non andrà avanti, poiché come già chiarito da qualche giorno l'anime di ONE PIECE andrà in pausa. L'episodio 1066 slitterà di una settimana (25 giugno 2023) e al suo posto il 18 giugno verrà trasmesso uno speciale che riassumerà tutto il meglio dello scontro tra Law, Kidd e Big Mom senza interruzioni di alcuna sorta.