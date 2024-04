ONE PIECE, l'anime si ferma: quando uscirà l'episodio 1101? In arrivo uno special

L'episodio 1100 di ONE PIECE era atteso dalla community di appassionati e lo staff di animatori di TOEI Animation non ha deluso. La serie animata ci ha regalato un'altra puntata da favola, segnata dal ritorno del Gear 5th e da un combattimento nostalgico. Purtroppo, arrivano anche cattive notizie. ONE PIECE si ferma.

Bisogna ammetterlo, la Saga di Egghead ci sta deliziando con episodi sempre di alto livello, alcuni dei quali davvero fantastici, proprio come quello appena trasmesso. ONE PIECE 1100 adatta uno dei momenti più attesi dell'arco dell'Isola del Futuro. L'8 aprile 2007 Rufy combatteva Rob Lucci nell'episodio 304 scatenando il Gear Third. 17 anni più tardi, il 7 aprile del 2024 Rufy combatte Rob Lucci in ONE PIECE 1100, questa volta con il Gear Fifth.

I Mugiwara sono tornati a combattere Rob Lucci e Kaku, loro vecchie conoscenze della Saga di Water Seven/Enies Lobby. Ma a distanza di quasi 700 puntate, ricordiamo bene questi personaggi e il loro ruolo nella storia? Prima di andare avanti con ONE PIECE 1101, l'anime si fermerà per un recap.

Il 14 aprile 2024 l'anime di ONE PIECE trasmetterà uno special intitolato "The Log of the Rivalry! The Straw Hats vs. Cipher Pol". Scopriremo le origini della rivalità tra la ciurma di Cappello di Paglia e gli agenti del Cipher Pol, ora entrati nel CP0. La storia di Egghead proseguirà poi la settimana successiva. ONE PIECE 1101 uscirà il 21 aprile 2024.

