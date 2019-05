ONE PIECE: l'anime inizia a rivelare i primi costumi in arrivo per Wano

L'arco del Reverie è all'incirca a metà della propria durata prevista. I protagonisti di ONE PIECE sono pressoché assenti, e ciò ci sta consentendo di dare uno sguardo a vecchi e nuovi personaggi mentre si ritagliano un nuovo posto nel mondo piratesco creato da Eiichiro Oda. Tuttavia, la produzione ha iniziato a rivelare alcuni dettagli su Wano.

Come di consueto in ONE PIECE, per ogni arco narrativo Oda crea dei costumi e abiti completamente diversi dai precedenti, in modo da far calare al meglio i protagonisti nell'atmosfera dell'isola. È il caso anche per Wano, terra dei samurai, dove naturalmente i personaggi della ciurma di cappello di paglia indosseranno abiti ispirati al Giappone feudale.

In calce potete vedere i primi design di tre personaggi rivelati dalla produzione della Toei Animation: Nami, Chopper e Monkey D. Rufy. I tre arriveranno sulla nuova isola insieme a Sanji e gli altri membri della ciurma che erano con loro a Whole Cake Island, mentre Zoro, Franky, Usopp e Zoro si trovano già in territorio nemico. Rufy è vestito da samurai errante, Chopper ha un abito classico da ninja, mentre Nami indossa uno yukata smanicato e insolitamente corto.

L'arco di Wanokuni di ONE PIECE segnerà il primo epocale scontro tra la ciurma protagonista e quella dell'imperatore Kaido delle Cento Bestie.