ONE PIECE: l'anime introduce i potenti e leggendari Pirati di Rocks

Apparsi per la prima volta nel capitolo 957 del manga, i temibili Pirati di Rocks hanno finalmente fatto il loro debutto anche nell'anime di ONE PIECE. Le avventure di Luffy e compagni nel Paese di Wa sono state momentaneamente interrotte per un salto nel passato di Kozuki Oden, il leggendario samurai che risollevò Wano e si scontrò con Kaido.

Tra i numerosi personaggi che lo stesso Oden incontrerà nel suo viaggio lontano dalle coste di Wano, e alla scoperta del mondo esterno, si trovano figure come Edward Newgate, pirata conosciuto come Barbabianca e uno dei futuri Imperatori, e Gol D. Roger, colui che diventerà il Re dei Pirati e darà inizio all'attuale era della pirateria, portando molto uomini interessati al suo tesoro ad intraprendere pericolosi e mortali viaggi in mare.

Parlando con Barbabianca, durante l'ultimo episodio pubblicato, Oden ha scoperto che in precedenza Edward faceva parte dei Pirati di Rocks, i quali hanno deciso di separarsi in seguito alla morte del capitano Rocks D. Xebec. Si tratta probabilmente dell'equipaggio più potente dell'intero universo creato da Eiichiro Oda, in quanto era formato anche da Kaido e Charlotte LinLin, entrambi futuri Imperatori, proprio come Newgate. Viene inoltre spiegato che è stato possibile fermare una tale minaccia, solo grazie ad un'alleanza tra Monkey D. Garp e Gol D. Roger, evento entrato nella storia.

