One Piece: l'anime ha mostrato un epico finale della saga di Wano

Dopo mesi interi, One Piece ha appena concluso lo scontro finale tra Rufy e Kaido con un finale epico. Se sei rimasto al passo con One Piece, saprai che l'anime è in fiamme da quando è iniziata la saga di Wano, tanti mesi fa.

L'intera faccenda ha portato a Rufy contro Kaido, e la coppia non si è trattenuta nel combattimento. Dai colpi quasi mortali ai nuovissimi potenziamenti, One Piece ha fatto di tutto in questo scontro.

Rufy ha usato tutti i trucchi del mondo per sconfiggere Kaido, ma il capitano dei Pirati delle Bestie non si è dimostrato un avversario facile. La battaglia tra i due è stata a dir poco catastrofica. Gear 5 Rufy ha dovuto aumentare la propria potenza spingendosi al limite per sconfiggere lo Yonko, e con un colpo finale ha fatto barcollare Kaido verso la sconfitta.

Da quel momento, i fan di One Piece stanno celebrando la vittoria di Rufy su tutti i social!

Ricco di splendide animazioni, One Piece non ha badato a spese per i colpi finali di Rufy e Kaido, coronando il combattimento più intenso mai visto nello show. Per vedere l'intero scontro di One Piece tra Rufy e Kaido senza interruzioni, cliccate qui.

Con la sconfitta di Kaido, One Piece è pronto a salpare verso nuove avventure. Rufy e i suoi compagni di viaggio hanno ancora un lungo viaggio davanti a sé, ma sono ora più forti che mai, aumentando l'entusiasmo dei fan per il loro futuro.