ONE PIECE: l'anime ha mostrato tutta la rapidità di Sanji

Traguardo in vista per l'arco narrativo di Whole Cake Island nell'anime di ONE PIECE. Dopo il clamoroso giro di boa del Tea Party, La parabola che ha visto i nostri Mugiwara sfidare apertamente Big Mom sta per giungere a termine, e l'ultimo episodio ha messo ancora una volta Sanji sotto i riflettori.

Con Rufy che è riuscito a fuggire dal Mondo Specchio dopo aver sconfitto (che si legge pareggiato) Charlotte Katakuri, e la torta nuziale sostitutiva ormai pronta, l'arco narrativo di Whole Cake island sta per giungere al termine, ma la situazione è ancora difficile per i nostri Mugiwara.

La ciurma di Cappello di Paglia, infatti, è ancora inseguita dalla famiglia di Big Mom al gran completo, mentre Sanji, Pudding e Chiffon, nonostante il completamento della torta nuziale, si trovano assediati dai figli dell'Imperatrice, i quali stanno rendendo difficile il ricongiungimento con Nami e gli altri.

Tra gli avversari da battere, uno dei più temibili è sicuramente Charlotte Oven. Quest ultimo ha il potere del Frutto del Diavolo Scotta Scotta, il quale gli consente di raggiungere temperature elevate in pochi istanti. Oven è uno dei primi a salire sulla nave dove si trovano Sanji e le due figlie traditrici di Big Mom, e immediatamente si scaglia contro le due sorelle.

Nell'istante in cui Oven sta per uccidere Chiffon, il padre di quest'ultima (che lei non riconosce) si mette in mezzo ai due, e questo dà a Sanji il tempo di intervenire. Con una mossa rapidissima, la più rapida mai effettuata dal cuoco della Thousand Sunny (di per sé molto veloce nel portare un attacco), assesta un potentissimo calcio a Oven, il quale non capisce neanche da dove sia arrivato.

Sanji, ormai libero dalla sua famiglia, non ha più dubbi o segreti con i suoi compagni, e dimostra una ritrovata sicurezza nella sua forza, forza capace di tenere testa a un avversario potente come Oven. Come andrà a finire questo arco narrativo? Non ci resta che attendere le prossime puntate di ONE PIECE.