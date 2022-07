ONE PIECE, l'anime è finalmente in pari in Italia: Crunchyroll rilascia gli ultimi episodi

L'adattamento animato di ONE PIECE è tra le produzioni più longeve in assoluto di TOEI Animation tanto che l'opera gode attualmente di più di 1000 episodi. Crunchyroll ha dovuto impegnarsi a fondo per recuperare quel gap con la controparte giapponese e rimettersi in pari con la distribuzione.

Da quando Crunchyroll ha annunciato l'acquisizione dei diritti di ONE PIECE in Italia, ma in realtà anche in altre parti del mondo, l'azienda si è dovuta impegnare a recuperare le centinaia di puntate che separavano la storia dal simulcast settimanale. Dopo mesi in cui la compagnia ha rilasciato interi blocchi di puntate, finalmente è giunto il momento per Crunchyroll Italia di rilasciare sul sito l'ultima tranche di episodi.

Tramite un comunicato diffuso sui propri canali social, infatti, l'azienda ha annunciato di aver rilasciato sul sito tutti gli episodi conclusivi della Saga del Reverie, dalla puntata 879 all'891, fino ai primi della Saga di Wano che aspettavano ancora di essere recuperati. Da oggi, dunque, sarà possibile visionare l'intero anime, dall'episodio 1, direttamente su Crunchyroll e in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Quale occasione migliore di questa per recuperare l'anime di ONE PIECE? E voi, invece, approfitterete di questa ultima ondata di episodi per ricominciare la serie? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.