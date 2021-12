ONE PIECE, l'anime in pausa per due settimane ma con un episodio riassuntivo nel mezzo

Dopo un breve periodo di pausa per il manga di ONE PIECE, torna questa settimana con il capitolo 1035. Anche la trasposizione anime sembra che si prenda un periodo di pausa dopo l'importante traguardo dei mille episodi.

Le indiscrezioni a proposito della pausa provengono da due utenti Twitter, @ScotchInformer, fonte piuttosto affidabile, e @_Dominating che riporta come fonte NewType magazine. Secondo i due l’anime di ONE PIECE potrebbe subire uno stop di ben due settimane nel periodo delle feste natalizie, in particolare il 26 dicembre e il 2 gennaio, ritornando quindi il 9 gennaio con l’episodio 1005 e la nuova sigla di ONE PIECE.

Uno stop che sicuramente i fan non si aspettavano e che farà crescere ancora di più l’hype del pubblico, visto che la saga di Wano si sta avvicinando alle battute finali, con i Cappello di Paglia e i samurai che stanno affrontando le forze nemiche di Kaido e Orochi.

In realtà non dovremmo parlare di pausa di due settimane perché se il 2 gennaio, effettivamente, sembra che non ci sarà nessun episodio di ONE PIECE a tenerci compagnia, il 26 dicembre sembra che invece un episodio andrà in onda. Quest'ultimo secondo @_Dominating, sarà però un episodio totalmente recap.

Non sappiamo ancora cosa vedremo nell'episodio del 26 dicembre. Se sarà un recap della storia di ONE PIECE in generale, se sarà un recap della seconda parte di ONE PIECE a partire dal time-skip oppure se sarà un recap di tutto ciò che è successo a Wano. In attesa di ulteriori informazioni, vi ricordiamo che potete leggere i capitoli di ONE PIECE su Manga Plus.