ONE PIECE, l'anime va in pausa? Trailer e anteprima per l'episodio speciale su Zoro

Con la trasmissione dell'episodio 1061, sono state confermate le voci secondo cui il 2023 sarebbe stato l'anno di ONE PIECE e di Rufy. La suddetta puntata mette infatti in campo una regia e un comparto tecnico supremi. Lo staff di TOEI Animation ha però bisogno di più tempo per la produzione di ONE PIECE 1062.

Come vi avevamo già riportato, l'episodio 1062 di ONE PIECE verrà mandato in onda il 21 maggio 2023. Si pensava dunque che prima di vedere l'epilogo dello scontro tra Zoro e King ci sarebbe stata una pausa per consentire allo staff dell'anime di allestire al meglio quella che dovrebbe essere una delle migliori puntate di sempre. Così non sarà, l'anime di ONE PIECE ci sarà anche settimana prossima.

Il 14 maggio 2023 verrà trasmesso un episodio speciale dal titolo "Episodio Speciale sulla Grande Battaglia! Zoro Vs. l'Ookoban!". Nella prossima puntata dell'anime di ONE PIECE lo scontro tra lo spadaccino dei Mugiwara e la Superstar dei Pirati delle Cento Bestie, che nella serie è stato frammentato e intermezzato da altri combattimenti, verrà esteso. King è un'uomo misterioso e invincibile, il Lead Performer dei Pirati delle Cento Bestie, il cui Fuoco Selvaggio sembra prevalere sulla Tecnica a Tre Spade di Zoro. Tutti i dettagli di questo scontro pazzesco verranno riassunti e mostrati in un unico, grande episodio. Zoro è riuscito ad acquisire l'Haki del Re in ONE PIECE 1060 e dovesse agguantare la vittoria allora ci potrebbe essere un futuro in cui Luffy diverrebbe Re dei Pirati.