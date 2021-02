ONE PIECE: anime posticipato di una settimana? ecco perché

Prosegue la pubblicazione delle puntate di ONE PIECE che, tramite un flashback, portano lo spettatore indietro di alcuni anni rispetto agli eventi narrati. Tuttavia prossimamente potremmo dover attendere un'ulteriore settimana prima di scoprire i nuovi avvenimenti. Entriamo più nel dettaglio.

Recentemente sono state abbandonate le avventure dei pirati di Cappello di Paglia per fare spazio ad una storia avvenuta diverso tempo prima che Luffy prendesse il mare. L'anime ci ha infatti portato a conoscere il precedente shogun di Wano che risponde al nome di Oden Kozuki. In seguito ad una presentazione del leggendario personaggio, degna di un eroe protagonista di qualche antico poema epico, è stato possibile osservarlo direttamente nel compiere alcune delle proprie gesta e crearsi così un seguito di fedelissimi compagni che in futuro saranno riconosciuti come i Nove Foderi Rossi. Attualmente rimaniamo quindi in attesa di scoprire quali saranno le future imprese del potente samurai.

Purtroppo però e possibile che una puntata dell'opera venga posticipata a causa della Nagoya Women's Marathon, un'annuale gara femminile che si tiene nel mese di Marzo e che quest'anno andrà in onda il giorno 14, rimandando così al 21 Marzo la pubblicazione di ONE PIECE 966. Per avere una conferma ufficiale però bisognerà attendere l'inizio del mese in questione.

Un'ulteriore gara, la Maratona di Tokyo, si svolgerà poi il 17 Ottobre 2021 ed anche in quel caso gli episodi della serie potrebbero venire spostati. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori novità.

Infine riporto una news riguardante l'inizio del viaggio di Oden nella preview della prossima parte della storia di ONE PIECE ed alcune previsioni sul capitolo 1005 di ONE PIECE.