ONE PIECE: l'anime si prende due settimane di pausa, ecco quando tornerà

L'anime di ONE PIECE prosegue regolarmente da ormai tanti anni, con TOEI Animation che ha fatto i salti mortali per mantenere una distribuzione settimanale nonostante tutte le difficoltà in sede di produzione. Ad ogni modo, a breve la serie televisiva potrebbe prendersi una breve pausa.

I Mugiwara si stanno avvicinando a Kaido anche sul fronte televisivo e lentamente la Saga di Wano si avvicina sempre di più al suo climax. Appena qualche settimana fa, inoltre, ONE PIECE ha superato il traguardo dei 1000 episodi che di fatto ha collocato l'adattamento anime del manga di Eiichiro Oda nell'olimpo delle trasposizioni più longeve in assoluto.

Purtroppo, a breve la serie potrebbe prendersi non una ma ben due settimane di pausa. Attraverso un'indiscrezione riportata dalla consueta -e affidabile- fonte Scotch Informer su Twitter, è stato rivelato che l'anime di ONE PIECE si prenderà una pausa con la conseguente interruzione della trasmissione delle puntate previste il 26 dicembre e quella del 3 gennaio 2022. Se la seconda di queste è dovuta alle festività di Capodanno, la prima non ha ancora una motivazione ma vi terremo aggiornati in attesa delle conferme ufficiali del caso.

E voi, invece, vi aspettavate uno stop della trasmissione dell'anime in vista delle festività? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.