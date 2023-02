ONE PIECE, l'anime si prepara ad una pausa: ecco quando non usciranno gli episodi

Gli ultimi episodi di ONE PIECE hanno brillato di epicità e colpi di scena, merito degli sforzi del team di TOEI Animation che stanno riuscendo a trasporre nel migliore dei modi tutta la Saga di Onigashima. A breve, tuttavia, la serie televisiva subirà una battuta d'arresto.

Attualmente l'anime di ONE PIECE conta 1050 episodi con la programmazione di febbraio che attende nuovi risvolti per Rufy e Sanji. Purtroppo gli spettatori che seguono regolarmente e settimanalmente la distribuzione della serie dovranno fare i conti a marzo con una programmazione diversa dal momento che l'uscita degli episodi coincide con un evento importante in Giappone.

Si tratta della Maratona di Tokyo e di Nagoya che costringerà le emittenti televisive a cambiare i propri piani. Proprio per questo, dunque, l'episodio 1054 di ONE PIECE non uscirà come previsto la domenica del 5 marzo, e nemmeno quella successiva, ma bensì il 19. Due settimane di seguito di stop prima che la programmazione torni regolare, un tempo però che non può che fare bene alla produzione per migliorare ulteriormente il comparto tecnico.

E voi, invece, vi aspettavate questo stop improvviso nel mese di marzo? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.