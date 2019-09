ONE PIECE: l'anime ha raggiunto il traguardo dei 900 episodi

I fan ovviamente stanno festeggiando ONE PIECE sul web come è necessario fare per un traguardo di 900 episodi. Nei tweet che potete vedere in calce, in molti hanno omaggiato la serie mostrando alcune delle scene più belle e impattanti degli ultimi anni, altri invece hanno condiviso i primi attimi e la nascita della storia di Monkey D. Rufy , oppure facendo paragoni tra i primi e gli ultimi episodi.

Sono pochissimi gli anime ad aver raggiunto un numero di episodi così alto, ma era fuori di dubbio che ONE PIECE ci sarebbe arrivato. Nonostante i venti anni che si porta sulle spalle, l'anime è riuscito a rinnovarsi a ogni saga, tenendo sempre incollati gli spettatori. Anche con il nuovo arco narrativo di Wanokuni c'è stato in atto un processo simile che ha visto l'inserimento di alcune figure importanti in ruoli chiave come regia e character design.

Ventidue anni di manga e venti anni di anime. Il fenomeno ONE PIECE anche dopo tantissimo tempo non accenna a fermarsi e, con le ultime dichiarazioni di Eiichiro Oda , i fan possono stare tranquilli almeno per altri 5 anni. Intanto, questi festeggiano il nuovo traguardo raggiunto durante la giornata di ieri, ovvero i 900 episodi mandati in onda.

