ONE PIECE, l'anime rende giustizia alle capacità dell'Ammiraglio Ryokugyu

Conclusa la battaglia con Kaido e Big Mom, la Saga di Wano volge al termine nell'anime di ONE PIECE. Prima della fine, tuttavia, l'incolumità del paese dei samurai è stata messa in pericolo da un assalto in incognito del Governo Mondiale. L'Ammiraglio Ryokugyu è entrato in azione, ma rispetto al manga le sue capacità vengono evidenziate.

Prima dell'inizio della Saga di Egghead nell'anime di ONE PIECE, Wano regala agli spettatori un'ultima, incredibile battaglia. Questa, rispetto al manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, viene ampliata sottolineando le capacità dell'Ammiraglio Ryokugyu.

Tra gli Ammiragli della Marina, Green Bull è l'ultimo arrivato. La sua introduzione è stata decisamente meno intimidatoria rispetto a quella dei colleghi, temuti persino dai pirati più potenti. Proprio per questo viene considerato il più scarso tra gli attuali Ammiragli di ONE PIECE. Con delle piccole ma preziose aggiunte, però, l'anime di ONE PIECE approfondisce le battaglie di Ryokugyu a Wano mostrando le reali capacità del suo terribile potere.

Rispetto al capitolo 1053 del manga, che accennava appena lo scontro tra Green Bull e i sopravvissuti dei Pirati delle Cento Bestie, l'anime di ONE PIECE mostra in modo più dettagliato e concreto come l'Ammiraglio abbia sconfitto e catturato King e Queen.

Oltre a riaccogliere Shanks nell'anime di ONE PIECE, la puntata 1081 prodotta da TOEI Animation evidenzia la forza del Frutto Mori Mori no Mi (WoodsWoods). Contro i Foderi Rossi, Ryokugyu sembra essere capace di generare infinite quantità di legname e rami di alberi dal suo corpo, far ricrescere gli arti danneggiati e drenare linfa vitale dalle sue vittime. In definitiva, l'anime di ONE PIECE ha fatto un ottimo lavoro nell'intensificare il climax di Wano, evidenziando le capacità dell'Ammiraglio e la sua crudeltà.