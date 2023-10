ONE PIECE, l'anime riaccoglie Shanks: il grande ritorno dell'imperatore

L'anime di One Piece ha raggiunto un punto di svolta importante con il ritorno sullo schermo di Shanks, il pirata dai capelli rossi mentore di Rufy e Imperatore del Mare. La scena si è rivelata essere un momento molto emozionante per chiunque segua questa serie da tanto tempo.

Dopo la conclusione della saga di Wano, la più lunga di tutto One Piece, l'episodio 1081 ha mostrato Shanks mentre rifletteva sul suo passato con Rufy. In particolare, l'Imperatore del Mare ha ripensato al momento in cui ha rubato il frutto del diavolo Gom-Gom, uno dei più temibili di One Piece, da una nave militare, prima che questo finisse nelle mani del fratello di Ace.

Questa scena è stata davvero emozionante per i fan, che hanno potuto (ri)vedere il ruolo fondamentale che Shanks ha avuto nella vita di Rufy. Il pirata ha ispirato il suo sogno di diventare il Re dei Pirati e gli ha donato indirettamente il potere per realizzare quel sogno. Tuttavia, la scena ha anche rivelato che Shanks non è ancora pronto a riunirsi con Cappello di Paglia. Il rosso è ancora concentrato sul suo obiettivo di trovare il One Piece, e sa che la presenza di Rufy potrebbe distrarlo.

Questo è un segno che le conseguenze dell'arco narrativo di Wano continueranno a essere sentite nel mondo di One Piece. Rufy è ora un Imperatore del Mare, e la sua presenza ha sconvolto l'equilibrio di potere.

Tutto questo crea un contesto interessante per il futuro di One Piece. Rufy dovrà affrontare nuove sfide e Shanks dovrà decidere se è pronto a lasciare il suo passato alle spalle e unirsi a lui.