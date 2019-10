ONE PIECE: l'anime rivela la palette cromatica di Kyoshiro

Gli ultimi episodi dell'anime di ONE PIECE hanno visto Rufy e Zoro salvare la piccola Otama dalle grinfie di Holdem, ma i nemici all'orizzonte sono ancora molti - come dimostra la preview dell'episodio 909.

Il breve filmato, infatti, ci introduce il personaggio di Kyoshiro, fin qui visto solamente nel manga. Avendolo incontrato solamente tra le pagine del fumetto, non potevamo immaginare quale fosse la sua palette cromatica, che ci viene rivelata attraverso qualche frame di anteprima.

Kyoshiro si presenta con con una combinazione di colori blu, viola e verde, che donano al personaggio un look reminescente della cultura di Wano. Kyoshiro è un samurai che lavora per la famiglia Kurozumi. E' un boss della Yakuza, perciò esercita un influenza davvero notevole in tutto il paese. Una personalità istrionica e spietata.

La preview è piuttosto vaga circa le sue intenzioni nel prossimo episodio, tuttavia mostra Nico Robin in veste di Geisha all'interno del suo rifugio, la quale con tutta probabilità vorrà scucire qualche informazione sensibile al perfido Kyoshiro.

One Piece di Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione nel Shonen Jump settimanale di Shueisha nel 1997. Da allora è stato raccolto in oltre 80 volumi ed è stato un successo critico e commerciale in tutto il mondo con molti dei volumi che hanno battuto i record di stampa in Giappone.