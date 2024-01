ONE PIECE, l'anime sorprende con quel piccolo dettaglio: Egghead è fantastica

Il nuovo anno è cominciato con la tanto attesa Saga di Egghead di One Piece. Dopo quattro lunghi anni passati a Wano e la conclusione dell'intensa lotta contro Kaido, finalmente è arrivato il momento per l'anime di esplorare la prossima grande avventura di Monkey D. Luffy e della ciurma dei Cappelli di Paglia.

L'episodio 1089 di One Piece ha presentato un significativo restyling dei personaggi principali. Questo cambiamento nel design dei protagonisti indica chiaramente che la serie è pronta ad affrontare un periodo totalmente differente dell'avventura dei Mugiwara.

Tuttavia, ciò che ha davvero lasciato i fan sbigottiti non è stato il nuovo restyling. L'anime di One Piece è solito aggiungere delle sequenze animate tra le interruzioni pubblicitarie, chiamati bumper pubblicitari, e quelle per la Saga di Egghead sono particolarmente innovative.

Da sempre, queste sequenze sono un elemento distintivo per gli archi narrativi della serie, attese tanto quanto lo sviluppo della trama stessa. Nell'episodio 1089, i due nuovi bumper pubblicitari hanno mostrato in anteprima le trasformazioni e i cambiamenti che la ciurma dei Cappelli di Paglia subiranno nel corso della loro avventura nella Saga di Egghead. Nel caso vogliate darvi un'ulteriore occhiata, vi lasciamo gli screenshot pubblicati dalla Toei Animation in calce alla notizia.

Anche la vivacità della nuova saga ha stupito gli spettatori: Egghead è diversa da Wano di One Piece a livello visivo, più colorata e dinamica. Nonostante la memorabile conclusione della precedente saga dell'anime, che ha lasciato un ricordo duraturo nei cuori dei fan, il nuovo arco narrativo si prospetta altrettanto coinvolgente, seppur in modo differente, e finora sta corrispondendo alle aspettative.