ONE PIECE: l'anime svela i nuovi misfatti di Barbanera

La morte di Portgas D. Ace e, soprattutto, quella dell'imperatore Edward Teach detto Barbabianca, durante la battaglia di Marineford, ha mandato in subbuglio tutto il mondo di ONE PIECE. A fare i maggiori danni è stato proprio l'omicida di Barbabianca, ovvero il suo ex "figlio" Marshall D. Teach, detto Barbanera e nuovo quarto imperatore.

Nello scorso episodio di ONE PIECE abbiamo rivisto Marco la Fenice, braccio destro di Barbabianca e comandante di una delle sue flotte più potenti. Dopo la morte del suo padre adottivo, Marco si è ritirato a vita privata, conducendo una vita come dottore e protettore della città natale di Edward Teach, investigando però contemporaneamente sulla vita di Barbanera e sulle sue nuove conquiste piratesche.

Come viene rivelato nell'episodio 890 proprio da Marco, Barbanera è andato in guerra contro le ciurme rimanenti fedeli all'ormai deceduto Barbabianca, conquistando tutti i territori da egli protetti. Ovviamente ha fatto uso anche del potere del frutto Gura Gura e mostrando spesso la sua nuova forza.

Con due frutti del diavolo in suo possesso e una ciurma composta dalle più efferate canaglie rinchiuse ad Impel Down, Barbanera sta conquistando sempre più potere e sarà un pericolosissimo ostacolo tra Monkey D. Rufy e il suo sogno di raggiungere Raftel per diventare il Re dei Pirati. L'anime di ONE PIECE sta per entrare nell'arco di Wanokuni che già fa presagire uno scontro titanico tra cappello di paglia e l'imperatore Kaido.