ONE PIECE, l'anime di TOEI avrà altri combattimenti originali mai visti nel manga?

Mentre l'anime di ONE PIECE vola dritto verso i 1100 episodi trasmessi, gli spettatori della serie si domandano cosa accadrà nel futuro della serie. Che TOEI decida di implementare nuove parti originali, se non interi cicli di episodi filler? Ecco come l'adattamento di ONE PIECE potrebbe integrare scene anime original nella Saga di Egghead.

Dall'arco narrativo di Wano Kuni TOEI Animation ha elevato l'anime di ONE PIECE come mai prima d'ora, abbandonando qualsivoglia filler e spingendo sul pedale dell'acceleratore mettendo in campo animazioni in grado di rivaleggiare con le migliori produzioni recenti. Eppure, nonostante i numerosi episodi recap, prima o poi l'anime dovrà rallentare, vista la vicinanza con la stesura del manga.

Con il remake THE ONE PIECE in arrivo, difficilmente TOEI deciderà di dare vita a intere saghe filler per evitare di avvicinarsi troppo agli ultimi capitoli del manga. Quello con WIT Studio sarà un duello interno, che si giocherà su tutta la linea. Dunque, come si muoverà l'anime di ONE PIECE nei prossimi mesi?

Già con Egghead l'anime di ONE PIECE ha cambiato passo. Gli episodi sono sensibilmente più brevi e adattano all'incirca mezzo capitolo alla volta. Probabilmente, però, si dovrà fare qualcosa di più.

Una mossa più che logica che TOEI potrebbe intraprendere per rallentare la corsa di ONE PIECE sarebbe quella di sostituire i riempitivi con contenuti più coinvolgenti. Se pensiamo a ONE PIECE 1093, ad esempio, osserviamo come adattare la mini storia di Kuzan a Whole Cake Island è stata una mossa vincente.

L'anime di ONE PIECE potrebbe presto creare episodi originali, ma basati sulle mini-avventure del manga. In tal modo, TOEI andrebbe ad espandere la narrazione approfondendo dei contenuti marginali, ma ugualmente importanti, creando al contempo ulteriori contenuti godibili e importanti per gli spettatori. Dopo la storia dei pirati di Barbanera si potrebbe ad esempio raccontare "L'impassibile diario di bordo del Germa 66" e la fondazione del Neo MADS, perfettamente in tema e in linea con Vegapunk ed Egghead.