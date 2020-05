ONE PIECE e altri anime stanno tornando? Revocato lo stato d'emergenza in Giappone

Era lo scorso 7 aprile quando il Giappone entrò ufficialmente in Stato d'Emergenza. Dapprima la situazione toccò unicamente Tokyo e 6 prefetture adiacenti, per poi estendersi in tutta la nazione causando una serie di disagi in tutti i settori. Anche il mercato dell'animazione è stato fortemente colpito, con diverse serie che sono state interrotte.

Dopo oltre un mese, il Premier Shinzo Abe, dopo aver aperto la stragrande delle Prefetture a inizio maggio, ha ufficialmente revocato lo stato d'emergenza anche nella capitale nipponica. La domanda sorge ora spontanea: quando riprenderanno l'anime di ONE PIECE e tutte le altre serie interrotte a causa del Covid-19?

Già dalla prima settimana del mese, con la riapertura di diverse zone del Paese, alcuni doppiatori e studi di animazione avevano lentamente ripreso a lavorare, rimettendo di conseguenza in moto la macchina dell'industria. Nonostante la revoca dello stato emergenziale anche per Tokyo, motore portante del settore anime, la ripresa sarà graduale, ma possiamo aspettarci novità nel corso del mese di giugno in merito alle prime riprese di alcuni degli anime bruscamente interrotti, come Digimon, Boruto: Naruto Next Generations e Black Clover.

Ad ogni modo, gli ingranaggi dell'industria hanno ripreso a ruotare, dunque vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi i nuovi aggiornamenti in merito ai primi ritorni delle serie televisive. E voi, invece, quando pensate che torneranno i nuovi episodi? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.