ONE PIECE: quanti anni ha davvero Jewelry Bonney? La risposta sorprendente

Ci sono tanti personaggi in ONE PIECE in grado di dire la propria. Alcuni lo fanno per lungo tempo, nel corso di varie saghe, altri invece si limitano ad apparire in un singolo arco narrativo. È il caso di Jewelry Bonney, Supernova e personaggio dai tanti segreti, che via via Egghead e tutte le sue trame stanno rivelando.

Jewelry Bonney è sempre figurata come una ragazza tra i 18 e i 24 anni, fin dalla prima apparizione. Non era mai stata data un'età per il personaggio, anche se comunque la si riteneva alle porte dell'età adulta, così come gli altri capitani che sono quantomeno coetanei, se non con qualche anno in più. Tuttavia, Bonney può usare il suo Frutto del Diavolo anche su sé stessa, modificando la propria età. E, con i recenti capitoli, si è scoperto che Bonney effettivamente mentiva sull'età, e di molto.

Le prime avvisaglie sono arrivate in base ad alcuni commenti fatti da Vegapunk, ma con il flashback dedicato a Kuma Bartholomew tutto è diventato più chiaro. Con il capitolo 1098 di ONE PIECE è stato confermato che Jewelry Bonney ha 12 anni in questo momento, essendo nata 5 anni prima l'inizio della storia del manga. Di conseguenza, il suo debutto nella storia è avvenuto quando aveva appena 10 anni, ma aveva utilizzato il suo Frutto del Diavolo per apparire come una donna già adulta e formata.

Invece, il suo vero aspetto è quello che ha mostrato quando è stata liberata dal turbine d'acqua che l'aveva quasi fatta affogare al largo di Egghead, quando fu salvata dai pirati di cappello di paglia che passavano proprio di lì. E voi vi sareste aspettati un risvolto del genere per questo personaggio?