ONE PIECE, quanti anni aveva Gol D. Roger quando morì?

Se c'è un personaggio davvero leggendario in ogni suo singolo aspetto nella storia di ONE PIECE è sicuramente Gol D. Roger: il Re dei Pirati affascina ogni volta che lo si nomina, ma esattamente quanti anni aveva quando morì?

Conosciamo tutti la fine di Gol D. Roger, giustiziato dalla Marina militare, perché è l'evento che dà il via a ONE PIECE e alla nuova grande era della pirateria. Un evento voluto dallo stesso Roger, consegnatosi egli stesso alle manette della Marina.

Perciò al momento dell'esecuzione Gol D. Roger aveva circa 53 anni, ma quattro anni prima gli era stata diagnosticata una malattia incurabile che lo avrebbe comunque portato alla morte senza permettergli di arrivare alla vecchiaia.

Se fosse sopravvissuto ne avrebbe 77 durante gli eventi di ONE PIECE dopo il time-skip. Una scelta quindi quella di Gol D. Roger dettata sia dalla malattia ma soprattutto dalla volontà di andarsene "combattendo" e non per colpa di un male incurabile. Elemento che ha poi permesso agli eventi di tutto il manga di prendere piede e dare il via alla storia che tutti conosciamo.

Restano ovviamente ancora tante domande sugli ultimi anni di Roger e soprattutto sul tesoro che ha trovato e sul perché abbia riso. Anche se abbiamo ipotizzato cosa potrebbe significare la risata di Roger in ONE PIECE.

E voi la sapevate questa sull'età di Roger? Diteci tutto nei commenti, noi vi lasciamo con i 5 pirati più forti del passato di ONE PIECE.