ONE PIECE: quanti anni ha Jewelry Bonney? La teoria dei fan che smentisce la sua età

Nonostante i quasi 1100 capitoli, ONE PIECE è ancora fitto di misteri e incognite. L'opera di Eiichiro Oda è entrata ormai nella sua Saga Finale, ma piuttosto che fornirci risposte, pare che l'autore stia invece generando ancora più domande, teorie e dibattiti. Una delle ultime teorie di ONE PIECE riguarda Jewelry Bonney.

Con l'arco narrativo dell'Isola del Futuro numerosi appassionati hanno cominciato a interrogarsi sul conto di Jewelry Bonney e sulla sua missione. Bonney viene introdotta nel capitolo 498 come una dei pirati della Peggiore delle Generazioni, unica rappresentante femminile delle Supernove di ONE PIECE. È la figlia dell'ex rivoluzionario ed ex Schibukai Orso Bartholomew e attualmente si trova a Egghead per convincere il dottor Vegapunk a riportare alla normalità suo padre. A insinuare dubbi sul suo conto è la grande battaglia di Egghead in ONE PIECE 1093. Bonney è una bambina, oppure un'adulta?

Colpita da Kizaru, in ONE PIECE 1093 Bonney è finita al Fabirio Phase preda dei soldati della Marina. La ragazza è stata salvata da Sentomaru e dopo aver manipolato l'età di alcuni Marines si è nascosta dell'ombra in attesa di capire il da farsi. Sul finire del capitolo, il dottor Vegapunk sfrutta il mezzo di trasporto Vegatanks per lanciarsi in soccorso di Bonney, da lui definita una "bambina così piccola".

La frase pronunciata da Vegapunk nel capitolo 1093 di ONE PIECE ha aperto a speculazioni e teorie. Secondo alcuni fan, Jewelry Bonney ha usato su di sé il potere del suo Frutto del Diavolo per diventare adulta, per cui, in realtà, sarebbe ancora una bambina. Ad accreditare questa teoria sussiste il fatto che all'inizio dell'arco narrativo di Egghead l'abbiamo vista annegare in mare con un aspetto simile proprio a quello di una ragazzina. Che al contatto con l'acqua di mare il potere del suo frutto si annulli e ritorni al suo stato normale?

Un'altra fetta di utenza, tuttavia, non ci sta. In una delle SBS di ONE PIECE Eiichiro Oda ha dichiarato che Bonney ha 22 anni – 24 dopo il salto temporale. L'autore potrebbe anche aver mentito sulla sua età per motivi di trama, ma è un altro dato a smentire la teoria sull'età di Bonney. Quando Barbanera la incatenò con delle manette di Agalmatolite, che come l'acqua di mare impedisce l'uso dei poteri del frutto, Bonney non si è trasformata. Inoltre, Bonney è una delle Supernove e il suo livello di potenza dovrebbe essere inferiore a quelli di Kidd e Law, ma comunque molto superiore a quello di una comune bambina. E voi cosa ne pensate, quanti anni ha Bonney in realtà?