ONE PIECE: quanti anni hanno i Mugiwara? Tutte le età aggiornate

Il tempo nel mondo di ONE PIECE non si muove velocemente, con l'esplorazione del mondo piratesco che ha durate molto brevi. Passò infatti meno di un anno da quando Rufy partì dalla sua isola natia a quando arrivò a Marineford per tentare di salvare Ace. Solo dopo ci furono due anni di timeskip che portarono a una crescita dei protagonisti.

Mentre si avvicina il finale di ONE PIECE, è difficile che vedremo altri salti temporali importanti e per questo è possibile che le attuali età dei Mugiwara rimarranno definitive? Ma a questo proposito, i protagonisti di ONE PIECE quanti anno adesso, mentre si stanno tenendo le battaglie di Onigashima? Ecco l'elenco:

Monkey D. Luffy: 19 anni ;

; Roronoa Zoro: 21 anni;

Nami: 20 anni;

Usopp: 19 anni;

Sanji Vinsmoke: 21 anni;

Tony Tony Chopper: 17 anni;

Nico Robin: 30 anni;

Franky: 36 anni;

Brook: 90 anni (morto inizialmente a 38 anni);

Jinbe: 46 anni.

La maggior parte dei Mugiwara, in particolare quelli presentati per primi, hanno un'età che si aggira sui 20 anni e sono quindi giovani adulti, a differenza di quelli che si sono uniti durante la Rotta Maggiore - ad eccezione di Chopper che è comunque un caso particolare, considerato che una renna vive fino a 21 anni - che sono adulti.

Queste sono le età della ciurma, in attesa di conoscere quale sarà l'undicesimo membro dei Mugiwara che si aggiungerà a questo elenco.