ONE PIECE, quanti anni sono passati dall'inizio del viaggio di Luffy?

I tantissimi volumi di ONE PIECE, che saranno accompagnati in futuro da altri tankobon, ci hanno fatto assistere al lunghissimo viaggio di Monkey D. Luffy nel mondo creato da Eiichiro Oda. Il viaggio è stato però lunghissimo per noi, con gli ormai 24 anni di pubblicazione, ma per Luffy è durato molto meno.

Quanti anni sono passati dall'inizio del viaggio di Luffy in ONE PIECE? Prendiamo quindi come punto di inizio non il momento in cui mangiò il Frutto Gom Gom bensì quello in cui prese la sua barca e abbatté il mostro marino che anni prima divorò il braccio di Shanks.

Il viaggio di Rufy dalla partenza fino alla battaglia di Marineford e al ritorno ad Amazon Lily dura diversi mesi, poco più di tre. Non è mai stato dato il numero preciso da Eiichiro Oda, ma contando le varie informazioni sui giorni trascorsi sulle varie isole è possibile fare questo calcolo orientativo. Passano poi i famosi due anni di timeskip, a cui si devono aggiungere altri giorni per la seconda parte del viaggio. Dall'Isola degli Uomini Pesce a Wano passano però pochi giorni, probabilmente circa un mese o poco più.

Facendo la somma otteniamo quindi un tempo di circa 2 anni e 5 mesi, la maggior parte del tempo è stato quindi dedicato al timeskip.