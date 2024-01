ONE PIECE, quanti anni potrebbero mancare al finale?

Una delle domande più complesse di ONE PIECE non riguarda tanto le vicende del manga di Eiichiro Oda, ma quanto durerà ancora. Nel corso del tempo in tantissime persone se la sono fatta senza riuscire a ottenere una vera risposta, perciò proviamo a fare qualche previsione assieme.

Il problema fondamentale sta nel fatto che Eiichiro Oda ogni tanto se ne esce con qualche previsione su ONE PIECE che viene poi puntualmente disattesa. Di sicuro c'è che siamo nell'ultimo arco del manga, come ha detto esplicitamente lui, ma non sappiamo quanto durerà questo ultimo arco.

Nel 2019 si era infatti sbilanciato sul fatto che ONE PIECE sarebbe durato ancora cinque anni, ma siamo già nel 2024 e l'opera è ben lontana dal terminare. È molto probabile che il manga possa ancora continuare per almeno tre o quattro anni, ma se Oda arrivasse fino al 2029 nessuno di noi si stupirebbe.

Questo perché dopo il lungo e complesso arco di Wano ci sono ancora diverse isole da visitare e non si sa come e quanto dureranno gli scontri finali che Oda ha in programma per ONE PIECE. Scontri che per forza di cose ci dovranno essere, dato che abbiamo ancora tantissimi personaggi in ballo tra protagonisti, alleati e antagonisti.

E secondo voi quando finirà il manga? Noi abbiamo anche scelto 6 cose che vorremmo da ONE PIECE nel 2024, tanto per portarci avanti. Diteci comunque la vostra nei commenti