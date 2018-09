ONE PIECE: annunciata la canzone della nuova opening

L’anime di One Piece, il quale sta entrando nel culmine dell’arco narrativo di “Whole Cake Island”, riceverà presto una nuova opening, come svelato via Twitter dalla pagina ufficiale della serie.

Un recente tweet di @OPcom_info ha annunciato che, il 7 ottobre, la nuova opening farà il suo debutto (con l'episodio 856). La canzone, intitolata “Super Powers”, è composta dal gruppo musicale V6.

Lo scontro tra Luffy e Katakuri è diventato sempre più intenso nelle ultime settimane. L'avversario di Cappello di Paglia si sta rivelando essere uno dei nemici più abili e forti che il giovane pirata abbia mai affrontato. L’uscita dell’opening probabilmente si sovrapporrà ad un momento clou della serie.

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda. Serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha a partire dal 1997 è uno dei manga più conosciuti e famosi degli ultimi decenni, arrivando anche, nel 2015, a superare le 320 milioni di copie distribuite. Attualmente in patria si contano 90 tankobon. In Italia One Piece è edito da Star Comics.

L'adattamento animato del manga è realizzato dalla Toei Animation. Diretto da Konosuke Uda e Munehisa Sakai, la serie conta attualmente 19 stagioni, con oltre 850 episodi.



Come vi è sembrato l'ultimo episodio uscito?