ONE PIECE: Annunciata la data di uscita del volume 102 del manga di Oda

I numerosi cosplay dedicati a ONE PIECE mostrano ancora una volta il grande successo dell'opera di Eiichiro Oda. Nelle scorse ore è stato anche annunciato quando sarà pubblicato il volume numero 102 della longeva saga dedicata ai pirati.

Il manga dedicato ai famosi Pirati di Cappello di Paglia ha superato i mille capitoli: si tratta di un grande risultato, ottenuto grande all'originalità delle vicende e grazie ai particolari protagonisti della storia di ONE PIECE. In calce alla notizia potete quindi trovare il tweet condiviso da @Orojapan1 in cui viene segnalata la data di uscita del volume 102: il manga sarà disponibile in Giappone a partire dal prossimo 4 aprile. Per ora non sappiamo ancora a chi sarà dedicata la copertina di questo volume, i numerosi appassionati hanno quindi iniziato a discutere e ad ipotizzare i personaggi che saranno presenti sul volume. Inoltre, l'autore del tweet rivela anche che il volume 102 inizierà dal capitolo 1026.

In Italia invece, il volume numero 100 sarà pubblicato il prossimo 30 marzo da Star Comics, i fan dovranno quindi aspettare ancora qualche mese per raggiungere i capitoli attualmente disponibili in Giappone. Per finire, vi segnaliamo gli ultimi spoiler condivisi in rete e dedicati al capitolo 1039 di ONE PIECE.