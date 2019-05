ONE PIECE: annunciata una nuova imponente figure dell'imperatore Kaido

Con le ultime saghe di ONE PIECE gli imperatori hanno acquistato sempre più risonanza e popolarità, e Kaido, antagonista principale della saga di Wano, è stato premiato con una nuova action figure.

Il mastodontico modellino è trapelato su Twitter grazie alla segnalazione dell'utente @newworldartur, e sappiamo che sarà prodotto da P.O.P. La figure mostra Kaido immortalato sul punto di sferrare un attacco, con il potere del frutto del diavolo che gli spunta alle spalle, ossia il drago, che tutti abbiamo ammirato nelle prime fasi della saga di Wano, dove l'imperatore semina il panico nella capitale in questa forma.

Il modello in foto dovrebbe essere ancora un prototipo, infatti è riprodotto in scala di grigi, ma i fan sembrano entusiasti dalla bellezza della riproduzione tanto da ignorare il fatto che manchi la colorazione, per ora. Kaido è modellato molto finemente, con la muscolatura in primo piano accentuata dalle venature che ne definiscono la potenza. Lo vediamo impugnare una mazza chiodata, la stessa che usato per fare fuori con un solo colpo Rufy nel loro confronto, dopo che Cappello di paglia l'aveva colpito ripetutamente senza successo con il Gear 4 e lo SnakeMan.

Non vediamo l'ora che questo scontro venga trasposto in anime, che nel frattempo, pare che sarà più eccitante che mai. Intanto l'arco corrente del Reverie ci ha fatto incontrare un altro nemico molto amato della serie.

Che ne pensate di questa figure? La vorreste nella vostra collezione di ONE PIECE? Diteci la vostra!