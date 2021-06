ONE PIECE: Annunciata una nuova serie di action figure in collaborazione con Mega Cat

Mentre continuano i capitoli di ONE PIECE, scopriamo una nuova linea di action figure dedicate ai protagonisti della longeva opera scritta e disegnata da Eiichiro Oda, in collaborazione con l'azienda Mega Cat.

Sono numerosi gli appassionati delle avventure di Luffy e gli altri membri della sua ciurma, il successo ottenuto dalla serie è particolarmente evidente se prendiamo in considerazione i numerosi oggetti di merchandise che hanno come protagonisti i pirati ideati da Eiichiro Oda. In calce alla notizia potete quindi trovare un messaggio condiviso dall'account di Twitter @newworldartur, in cui è presente una immagine che ci anticipa l'action figure dedicata a Luffy, parte del progetto Mega Cat. Nei commenti al tweet sono presenti vari utenti della piattaforma social che hanno già annunciato di essere interessati ad acquistare queste action figure, anche se ancora non conosciamo il prezzo e la data di uscita.

Gli appassionati di ONE PIECE infatti potranno acquistare delle statuine che reimmaginano i protagonisti del manga in versione gatto, anche se per ora non sono ancora stati svelati i design di Zoro, Nami, Usopp e gli altri protagonisti della famosa opera di Eiichiro Oda. In attesa di avere altre notizie, vi segnaliamo i primi spoiler del capitolo 1015 di ONE PIECE.