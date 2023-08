ONE PIECE, annunciata una nuova pausa! Eiichiro Oda si ferma ancora

Negli ultimi mesi, la serializzazione di ONE PIECE procede a rilento. Il manga di Eiichiro Oda si è addentrato ormai da qualche tempo nella sua saga conclusiva, ma di questo passo il finale appare ancora lontanissimo. È stata infatti annunciata una nuova pausa per ONE PIECE, che riporterà il manga solo a settembre.

La Saga dell'Isola del Futuro ha portato la Ciurma di Cappello di Paglia su Egghead, luogo in cui si trova il laboratorio del Dottor Vegapunk, preso di mira dal Governo Mondiale. L'Ammiraglio Kizaru e l'Astro di Saggezza Saturn sono diretti verso l'isola, da dove i Mugiwara stanno cercando di fuggire.

L'Incidente di Egghead sta per raggiungere il suo culmine e i fan sono ansiosi di scoprire cosa accadrà in seguito. Tuttavia, mentre il manga affronta una pausa a causa dello stop di Weekly Shonen Jump, ne è stata già annunciata un'altra.

Come si evince dagli spoiler di ONE PIECE 1090, capitolo in arrivo non questa domenica su MangaPlus, ma bensì il 21 agosto, il manga entra in pausa ufficiale. La causa è da ricondurre all'autore, impegnato con i preparativi per il debutto del live-action di ONE PIECE su Netflix.

Per i lettori settimanali dell'opera, questa è una vera e propria tragedia. L'ultimo mese di ONE PIECE è stato infernale, con una pausa e un capitolo pubblicato che si sono avvicendati dal 23 luglio fino al prossimo 4 settembre, giorno in cui ONE PIECE 1091 arriverà su MangaPlus. Dopodiché la serializzazione dovrebbe tornare regolare, a detta del maestro Oda.