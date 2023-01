ONE PIECE: annunciato il nuovo artbook, conterrà delle misteriose collaborazioni

ONE PIECE ha ricevuto nel corso degli anni diversi databook e guide ufficiali, molte delle quali arrivate anche in Italia, oltre agli artbook che riescono a condensare la magia dell’universo ideato da Eiichiro Oda in poche, ma dettagliate, tavole. Dopo più di due anni di assenza, i Color Walk stanno per tornare, e con aggiunte molto speciali.

Infatti, come specificato nel post che trovate in calce da WSJ_manga, fonte più che autorevole quando si tratta del fumetto giapponese, e delle ultime novità in casa Shueisha, il 3 marzo 2023 verrà pubblicato in Giappone Color Walk 10. Dal titolo “Dragon” l’artbook conterrà tutte le tavole a colori viste negli ultimi anni, a partire nello specifico dal capitolo 863 e dalla cover del volume 92, e possiamo aspettarci un gigantesco drago sulla cover, magari riferito agli eventi di Wano e all’Imperatore Kaido.

A colpire è stata però la conferma di materiale aggiuntivo che sarà presente all’interno del volume, in quanto si tratta di illustrazioni nate da collaborazioni tenute segrete. È possibile quindi che Eiichiro Oda abbia chiesto ad alcuni dei suoi colleghi più illustri, mangaka dalla fama internazionale o artisti conosciuti per i loro importanti contributi nel settore, di raffigurare alcuni momenti fondamentali nel viaggio dei Mugiwara. Voi cosa vi aspettate dal nuovo Color Walk? Vorreste disegni firmati da qualche mangaka in particolare? Ditecelo, come di consueto, nella sezione commenti.

Per concludere, ecco gli spoiler del capitolo 1072 di ONE PIECE, in arrivo domenica 22 gennaio 2023 MangaPlus, e vi lasciamo ad un cosplay di Nami vestita da sposa.