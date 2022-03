ONE PIECE, annunciato un nuovo gioco di carte ufficiale: il commento di Oda

La mitologia di ONE PIECE gode di uno dei merchandising più proliferi al mondo grazie ad una community di milioni di appassionati. Grazie ad una popolarità così imponente, Shueisha ne ha approfittato per rilasciare sul mercato oggetti in edizione limitata tra cui anche giochi da tavolo.

Nonostante il calo delle vendite di ONE PIECE, la saga continua ad essere una delle più prolifiche al mondo. Non c'è da stupirsi, dunque, che la casa editrice continui a supportare il franchise con iniziative originali come un nuovo gioco di carte ufficiale previsto all'uscita a luglio.

Eiichiro Oda, l'autore del manga, ha commentato l'annuncio con un messaggio che qui segue: "Non sono più in una generazione che gioca molto ai giochi di carte, ma suppongo sia un po' come Yu-Gi-Oh!, no? Sarà disponibile in AR (realtà aumentata)? Questo gioco sarà disponibile in tutto il mondo con i disegni del mio manga, non dell'anime. Terrò sotto controllo i loro sforzi. Tornando al gioco di carte di ONE PIECE, non vedo proprio l'ora che arrivi!"

Aggiunge, infine, un'ulteriore postilla: "Ho scoperto solo in seguito che non sarà un gioco in realtà aumentata, quindi è tutto sicuro lol!"

Stando alle parole del sensei, dunque, il gioco di carte di OP dovrebbe uscire in tutto il mondo, anche in Italia presumibilmente. E voi, invece, siete interessati a questa iniziativa? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver ripassato gli eventi del capitolo 1042 di ONE PIECE.