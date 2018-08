ONE PIECE: annunciato il quattordicesimo film ispirato al manga di Eiichiro Oda

Nelle ultime ore è spuntato su Twitter l’annuncio ufficiale del quattordicesimo lungometraggio d’animazione legato a ONE PIECE, la colossale opera creata oltre due decenni fa da Eiichiro Oda. La pellicola verrà rilasciata nel 2019, in occasione del 20° anniversario dell’anime tratto dall’omonimo fumetto serializzato su Weekly Shonen Jump.

A quanto pare, lo staff di Shueisha e di Toei Animation sarebbe già al lavoro su un nuovo film d’animazione che raggiungerà le sale cinematografiche di tutto il Giappone durante l’estate del 2019. L’annuncio è stato effettuato sul sito ufficiale del franchise (One-Piece.com), mentre su Twitter è stato riportato da Greg Warner, un colonnista del suddetto portale.

Sfortunatamente il connubio nipponico non ha ancora svelato alcun dettaglio circa la trama del nuovo film, pertanto i fan si domandano già se questo vedrà la partecipazione dello stesso Oda. Non per nulla, il sensei aveva scritto personalmente la storia delle pellicole intitolate ONE PIECE: Avventura sulle isole volanti (o STRONG WORLD, se preferite), ONE PIECE Film: Z e ONE PIECE Gold: Il film, impreziosendone il comparto narrativo.



Con un po' di fortuna, il prossimo numero del settimale nipponico Weekly Shonen Jump potrebbe rivelare qualche dettaglio sulla trama e sullo staff coinvolto nella realizzazione della pellicola, quindi vi invitiamo a portare pazienza per qualche giorno ancora.

Serializzato sulle pagine di Shonen Jump dal mese di luglio 1997, il manga di ONE PIECE si compone ormai di 89 volumetti, ma la storia, secondo il parere di Oda, è completa soltanto per l’80%. Dal fumetto sono stati tratti un anime televisivo che attualmente annovera più di 800 episodi, tredici film d’animazione, diversi OAV e svariati special televisivi.