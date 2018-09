ONE PIECE: annunciato un romanzo incentrato sul personaggio di Trafalgar Law

Pubblicato in Giappone nelle ultime ore, il 90° tankobon di ONE PIECE include un importante annuncio che renderà felici i tantissimi fan di Trafalgar D. Water Law. Secondo quanto emerso in rete, il carismatico capitano dei Pirati Heart sarà l’assoluto protagonista del prossimo romanzo della serie.

A quanto pare, il romanzo verrà pubblicato sulle pagine del magazine ufficiale di ONE PIECE, ma al momento non è chiaro se sarà una storia breve o se si comporrà invece di molti capitoli. Secondo la nostre fonte, il quarto numero della rivista, che verrà pubblicato in autunno, includerà la “Vivre Card Fanbook” di Trafalgar Law ed il manifesto con la più recente taglia di Monkey D. Luffy.

Sfortunatamente il trafiletto (consultabile in calce all’articolo) non rivela alcuna informazione circa la trama dell’opera, per cui non possiamo far altre che attendere che il settimanale Shonen Jump, su cui è appunto pubblicato il manga originale di ONE PIECE, ne sveli i primi dettagli.

Scritto e disegnato da Eiichiro Oda, il manga di ONE PIECE è serializzato in Giappone dal mese di luglio 1997, e ormai si compone di 90 volumetti. Di questi, 87 sono editi anche in Italia grazie all’editore Star Comics. Dal fumetto sono stati inoltre tratti un anime da oltre 850 episodi, una quindicina di film d’animazione, degli OAV e molti special televisivi.