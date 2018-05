ONE PIECE: annunciato lo special TV di Skypea, remake dell'omonima saga!

L'adattamento animato di ONE PIECE si arricchirà molto presto di un nuovo special TV volto a ricreare vecchie saghe del passato (relative ai primi anni di messa in onda) con una grafica moderna e aggiornata secondo gli standard moderni: parliamo, in questo caso, della Saga di Skypea!

L'annuncio è arrivato dalle pagine di Weekly Shonen Jump, la rivista giapponese su cui viene serializzato il manga di Eiichiro Oda: lo special TV di Skypea di ONE PIECE debutterà sui circuiti televisivi nipponici il prossimo 25 agosto, e riproporrà in una pellicola gli eventi salienti di uno degli archi narrativi più apprezzati della "prima parte" dell'opera.

Secondo le indiscrezioni, il nuovo speciale televisivo di ONE PIECE potrebbe durare un paio d'ore come i precedenti, ma non ci sono ancora notizie ufficiali in merito se non alcune voci di corridoio. Non si tratta della prima volta che, come i fan ben sanno, la Toei Animation decide di ricreare da zero una saga delle origini di ONE PIECE sfruttando l'alta definizione e le moderne tecniche di animazione: è già successo, il 26 agosto dell'anno scorso, con lo special TV ONE PIECE: Episode of East Blue - Luffy to 4-nin no Nakama no Daiboken (“One Piece Episodio di East Blue: la grande avventura di Rufy e dei suoi 4 compagni di ciurma”).

Inoltre, apprendiamo che Konnosuke Uda sarà il regista del film, mentre Nakayama Tomohiro curerà lo script dello speciale.