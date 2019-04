One Piece: annunciato il titolo ufficiale dell'episodio 888

Nel corso delle ultime ore, l'account Twitter @ScotchInformer ha ufficialmente rivelato il titolo del nuovo e atteso episodio della serie anime di One Piece, ovvero il capitolo 888, il quale potrebbe addirittura concludere la saga di Levely Arc. Secondo quanto rivelato, il nuovo capitolo s'intitolerà "La furia di Sabo - I sentimenti verso Kuma".

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda che dal 18 luglio 1997 è stato serializzato sulla rivista giapponese Weekly Shōnen Jump di Shūeisha. La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli anche in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre dello stesso anno. L'edizione italiana è curata da Star Comics, con pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi a partire dal 1º luglio 2001.

L'enorme successo ottenuto dall'opera ha successivamente portato a un adattamento anime prodotto da Toei Animation e trasmesso in Giappone su Fuji TV dal 20 ottobre 1999. L'edizione italiana è edita da Merak Film ed è andata in onda su Italia 1 dal 5 novembre 2001 per poi continuare su Italia 2 nel 2012. Toei Animation ha prodotto inoltre 11 special televisivi, 13 film anime, due cortometraggi 3D, un ONA e un OAV, senza ovviamente dimenticare la produzione fuori scala in termini di merchandise, tra videogiochi, gadget, vestiario, giocattoli e molto altro ancora.

Giusto quest'anno l'opera festeggia il suo venticinquesimo anniversario, evento che ha portato alla nascita di One Piece: Stampede, pellicola a cui stanno già facendo seguito numerosi gadget a tema.